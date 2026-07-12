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طوفان باوی شرق چین را درنوردید

طوفان باوی شرق چین را درنوردید
کد خبر : 1812099
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طوفان قدرتمند باوی شرق چین را درنوردید و منجر به تخلیه نزدیک به ۲ میلیون نفر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، طوفان قدرتمند باوی امروز -یکشنبه- موجب بارش شدید باران و وزش باد در سواحل شرقی چین شد.

این طوفان تا صبح یکشنبه با پیشروی به سمت خشکی، به یک طوفان گرمسیری تبدیل شده بود، اما پیش‌بینی‌کنندگان هشدار دادند که این سامانه طوفانی می‌تواند در روزهای آینده باران‌های طولانی و گسترده‌ای را در سراسر شرق و شمال چین به راه بیندازد.

نزدیک به ۲ میلیون نفر پیش از رسیدن طوفان باوی، عمدتا در استان «ژجیانگ» تخلیه شدند.

 

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