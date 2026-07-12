طوفان باوی شرق چین را درنوردید

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، طوفان قدرتمند باوی امروز -یکشنبه- موجب بارش شدید باران و وزش باد در سواحل شرقی چین شد.

این طوفان تا صبح یکشنبه با پیشروی به سمت خشکی، به یک طوفان گرمسیری تبدیل شده بود، اما پیش‌بینی‌کنندگان هشدار دادند که این سامانه طوفانی می‌تواند در روزهای آینده باران‌های طولانی و گسترده‌ای را در سراسر شرق و شمال چین به راه بیندازد.

نزدیک به ۲ میلیون نفر پیش از رسیدن طوفان باوی، عمدتا در استان «ژجیانگ» تخلیه شدند.

انتهای پیام/