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حمله اوکراین به یک نفتکش در دریای آزوف

حمله اوکراین به یک نفتکش در دریای آزوف
کد خبر : 1812089
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روسیه از حمله پهپادی اوکراین به یک نفتکش در دریای آزوف خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «یوری سلیوسار»، فرماندار منطقه روستوف روسیه، امروز -یکشنبه- اعلام کرد که اوکراین با یک پهپاد  به یک نفتکش هنگام ورود به کانال آزوف-دریای سیاه حمله کرده است.

سلیوسار در پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد: «آتش‌سوزی ناشی از این حمله کنترل شده است و به دلیل خالی بودن کشتی، خطر نشت نفت وجود ندارد».

وی افزود: «این حادثه تلفات جانی نداشته است».

ارتش اوکراین اخیرا به بیش از ۴۰ نفتکش روسی در دریای آزوف حمله کرده است، که بخشی از آنچه اوکراین آن را کمپینی با هدف مختل کردن تامین سوخت برای نیروهای روسی و منزوی کردن کریمه تحت اشغال مسکو توصیف می‌کند، می‌باشد.

 

 

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