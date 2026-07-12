مسکو:
قصد حمله به اعضای ناتو را نداریم
دیپلمات روس گفت که مسکو قصد حمله به کشورهای عضو ناتو را ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، «ولادیسلاو ماسلنیکوف»، مدیر دپارتمان مسائل اروپایی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو قصد حمله به کشور عضو ناتو را ندارد.
این دیپلمات روس در گفتوگو با ریانووستی، گفت که مسکو آماده گفتوگوی برابر است.
وی افزود: «ما بارها اعلام کردهایم برای گفتوگو آمادگی داریم، مشروط بر اینکه این گفتوگو بر پایه در نظر گرفتن منافع ما و اصول بنیادین تامین امنیت بینالمللی، بهویژه اصل تفکیکناپذیری امنیت استوار باشد».