به گزارش ایلنا با نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه از حملات گروهی نیروهای مسلح این کشور علیه اهدافی در اوکراین خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد: امشب، نیروهای مسلح روسیه با استفاده از سلاح‌های دقیق دوربرد هوایی و پهپادها، حملات گروهی را آغاز کردند.

در این بیانیه افزوده شد: در نتیجه این حملات، تاسیسات زیرساختی بندری در اودسا و چرنومورسک، که برای تخلیه و ذخیره محموله‌های نظامی، سوخت و روان‌کننده‌ها استفاده می‌شوند، و همچنین کشتی‌های دریایی و یک کشتی که این تدارکات را به بنادر اوکراین منتقل می‌کرد، مورد اصابت قرار گرفتند.

انتهای پیام/