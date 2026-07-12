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حملات روسیه به زیرساخت‌های بندری اوکراین

حملات روسیه به زیرساخت‌های بندری اوکراین
کد خبر : 1812030
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نیروهای مسلح روسیه، زیرساخت‌های بندری اوکراین در اودسا و چرنومورسک را هدف قرار دادند.

به گزارش ایلنا با نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه از حملات گروهی نیروهای مسلح این کشور علیه اهدافی در اوکراین خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد: امشب، نیروهای مسلح روسیه با استفاده از سلاح‌های دقیق دوربرد هوایی و پهپادها، حملات گروهی را آغاز کردند. 

در این بیانیه افزوده شد: در نتیجه این حملات، تاسیسات زیرساختی بندری در اودسا و چرنومورسک، که برای تخلیه و ذخیره محموله‌های نظامی، سوخت و روان‌کننده‌ها استفاده می‌شوند، و همچنین کشتی‌های دریایی و یک کشتی که این تدارکات را به بنادر اوکراین منتقل می‌کرد، مورد اصابت قرار گرفتند.

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