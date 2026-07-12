به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزرای خارجه پاکستان و ایران گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، «اسحاق دار»، وزیر امور خارجه پاکستان، تلفنی با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، گفت‌وگو کرده است.

بنا به این بیانیه‌، در طی این تماس تلفنی، دو طرف «درباره اوضاع در حال تحول منطقه تبادل نظر کردند».

در این بیانیه آمده است که دار «از طرفین خواسته است که مسیر کاهش تنش و خویشتنداری را، همانطور که در یادداشت تفاهم اسلام آباد ‌توافق شده است، دنبال کنند».

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