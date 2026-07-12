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پایان رزمایش ‌دریایی مشترک روسیه و چین

پایان رزمایش ‌دریایی مشترک روسیه و چین
کد خبر : 1811973
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وزارت دفاع چین از پایان رزمایش دریایی مشترک با روسیه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نیروی دریایی روسیه و چین با موفقیت مرحله دریایی رزمایش مشترک را به پایان رساندند.

وزارت دفاع چین اعلام کرد که کشتی‌های جنگی نیروی دریایی روسیه و نیروی دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق چین، مرحله دریایی رزمایش مشترک دریایی ۲۰۲۶ را با موفقیت به پایان رساندند.

این وزارتخانه در صفحه خود در شبکه اجتماعی وی‌چت اعلام کرد: طرفین مهارت‌های خود را در دریا و آسمان برای محافظت از صلح تقویت کردند.

این مرحله در ۱۱ ژوئیه به پایان رسید.

این رزمایش‌ها، با هدف تمرین عملیات نجات، حمله به اهداف در دریا و کمک به دفاع هوایی و موشکی انجام شد.

در بیانیه وزارت دفاع چین آمده است: به لطف هماهنگی موثر، هر دو طرف اعتماد متقابل را افزایش دادند و توانایی خود را برای عمل به عنوان یک تیم در نبرد افزایش دادند و روابط و همکاری‌های دوجانبه سنتی دوستانه را تقویت کردند.

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