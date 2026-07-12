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پیام تسلیت الزیدی به امیر قطر

پیام تسلیت الزیدی به امیر قطر
کد خبر : 1811942
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نخست وزیر عراق در پیامی در گذشت پدر امیر قطر را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، دفتر نخست وزیر عراق اعلام کرد که «علی فالح الزیدی»، نخست وزیر این کشور،  امروز -یکشنبه- پیام تسلیتی را به «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر، به مناسبت درگذشت پدرش، «شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی»، امیر سابق قطر که صبح امروز درگذشت، ارسال کرد.

دفتر نخست وزیری عراق در پیام خود افزود: «نخست وزیر در پیام خود، مراتب تسلیت صمیمانه خود را به کشور برادر قطر، دولت و مردم آن، به خاطر این ضایعه دردناک ابراز کرد و از خداوند متعال برای مرحوم رحمت واسعه و برای خانواده اش صبر و شکیبایی مسئلت نمود».

 

انتهای پیام/
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