۴۴ نفر در پی سیل در بنگلادش جان باختند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سیل و رانش زمین ناشی از چند روز باران شدید موسمی، منجر به جان باختن دست‌کم ۴۴ نفر در جنوب شرقی بنگلادش کشته و سرگردانی و آوارگی بیش از یک میلیون نفر شد.

وزارت مدیریت بحران بنگلادش روزگذشته -شنبه- اعلام کرد: «سیل در هفت منطقه چاتوگرام، بازار کاکس، بندربان، رنگاماتی، خاگراچاری، مولوی بازار و هابیگانج زندگی روزمره را مختل کرده، هزاران خانواده را منزوی کرده و ۲۶۷هزار و ۹۱۸ خانوار را سرگردان کرده است».

قطع برق، جاده‌های آسیب دیده و خطوط ارتباطی قطع شده، تلاش‌های امداد و نجات را کند کرده است.

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