حمله به یک کشتی در شرق سواحل عمان
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه دریایی در فاصله ۹ مایل دریایی شرق سواحل عمان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا امروز -یکشنبه- اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع یک حادثه دریایی در فاصله ۹ مایل دریایی در شرق سواحل عمان دریافت کرده است.
بر اساس اعلام این نهاد، یک کشتی کانتینربر در این حادثه آسیب دیده است.
مقامهای نظامی نیز اعلام کردند که در پی این آسیب، آتشسوزی در داخل کشتی رخ داده است.
آخرین بهروزرسانیها حاکی از آن است که تمامی خدمه توسط مقامات محلی نجات یافتهاند و تحقیقات درباره منشأ این حمله ادامه دارد.