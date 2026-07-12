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۶ کشته و زخمی در پی تیراندازی در تورنتو

۶ کشته و زخمی در پی تیراندازی در تورنتو
کد خبر : 1811912
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پلیس کانادا اعلام کردکه تیراندازی در نزدیکی جشنواره خیابانی تورنتو، ۲ کشته و ۴ زخمی برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس کانادا اعلام کرد تیراندازی در نزدیکی یک جشنواره خیابانی تورنتو، عصر روزگذشته -شنبه- منجر به کشته شدن دو مرد و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد.

«فرانک باردو»، معاون رئیس پلیس تورنتو، گفت: «بازرسان پس از تیراندازی که ساعت ۸:۱۲ شب در نزدیکی خیابان سنت کلیر غربی و خیابان آرلینگتون، جایی که جشنواره سالسا در سنت کلیر در حال برگزاری بود، گزارش شد، دو سلاح گرم کشف کردند».

تا زمان برگزاری کنفرانس خبری اواخر شب، هیچ مظنون یا مظنونی دستگیر نشده بود.باردو در این کنفرانس تایید کرد هر دو قربانی متوفی مرد بودند.

ماموران در ابتدا از مردم خواستند که از منطقه دوری کنند، اما بعدا اعلام کردند که محل حادثه ایمن‌سازی شده است.

 

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