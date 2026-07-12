تداوم اعتراضات آلبانیاییها علیه پروژه گردشگری مرتبط با خانواده ترامپ
هزاران آلبانیایی بار دیگر به خیابانهای تیرانا، پایتخت آلبانی، آمدند تا خواستار استعفای نخستوزیر این کشور، و اعتراض به یک پروژه گردشگری مرتبط با خانواده رئیسجمهور آمریکا شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، هزاران آلبانیایی بار دیگر به خیابانهای تیرانا، پایتخت آلبانی، آمدند تا خواستار استعفای نخستوزیر این کشور، و اعتراض به یک پروژه گردشگری مرتبط با خانواده رئیسجمهور آمریکا شوند.
راهپیمایان به کنسرتی که قرار است روز شنبه توسط «کانیه وست»، رپر جنجالی آمریکایی، برگزار شود، اعتراض داشتند. کانیه وست به دلیل اظهارات یهودستیزانهاش با ممنوعیت کنسرت در برخی پایتختهای اروپایی مواجه است.
معترضان با تکان دادن پرچمهای آلبانی، شعارهایی علیه ادی راما، نخستوزیر، و وست سر دادند.