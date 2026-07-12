به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت که در محافل امنیتی و اطلاعاتی آمریکا این احتمال در حال بررسی است که اسرائیل بخشی از اطلاعات مربوط به ایران را به‌صورت گزینشی یا ناقص در اختیار واشنگتن قرار داده باشد؛ اقدامی که می‌توانسته بر ارزیابی‌های امنیتی و تصمیمات کاخ سفید اثر بگذارد.

بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین موارد مورد بحث، هشدارهای اطلاعاتی اسرائیل درباره احتمال تلاش برای ترور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بوده است؛ هشدارهایی که موجب شد تدابیر حفاظتی ویژه‌ای برای وی در نظر گرفته شود.

وال‌استریت ژورنال می‌نویسد تصمیم ترامپ برای بازگشت از نشست سران ناتو در ترکیه با هواپیمای قدیمی ریاست‌جمهوری، پس از دریافت همین اطلاعات اتخاذ شد. این تصمیم در حالی گرفته شد که روزنامه نیویورک‌تایمز نیز پیش‌تر گزارش داده بود هواپیمای جدید ریاست‌جمهوری آمریکا که از سوی قطر در اختیار دولت واشنگتن قرار گرفته، هنوز از نظر استانداردهای امنیتی به‌طور کامل آماده استفاده نیست.

به گفته منابع این روزنامه، اگرچه سرویس مخفی آمریکا برای احتیاط توصیه کرد از هواپیمای جدید استفاده نشود، اما شماری از مقام‌های آمریکایی، ارزیابی اسرائیل از تهدید را قطعی و مستند نمی‌دانند.

این منابع همچنین معتقدند برخی اطلاعات ارائه‌شده از سوی تل‌آویو ممکن است با هدف تاثیرگذاری بر برداشت واشنگتن از رفتار ایران و افزایش احتمال اقدام نظامی آمریکا تنظیم شده باشد؛ چراکه اطلاعات اطلاعاتی منفرد، لزوماً تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمی‌دهد.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، یکی دیگر از دلایل تردید مقام‌های آمریکایی این است که ایران به‌خوبی می‌داند هرگونه اقدام علیه رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند به واکنش گسترده نظامی واشنگتن منجر شود؛ موضوعی که از نگاه برخی مسئولان، احتمال عملی شدن چنین سناریویی را کاهش می‌دهد.

در مقابل، سفارت اسرائیل در آمریکا این ادعاها را رد کرده و تاکید کرده است که تبادل اطلاعات میان دو طرف صرفا در چارچوب همکاری‌های امنیتی انجام می‌شود و هیچ هدفی برای تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی یا سوق دادن آمریکا به جنگ با ایران در میان نبوده است.

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