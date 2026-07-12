کییف: حملات موشکی اخیر روسیه شدیدترین حملات از آغاز جنگ است
شهردار کییف با اشاره به موج اخیر حملات روسیه به پایتخت اوکراین، مدعی شد این حملات از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲ بیسابقه بوده و نشاندهنده تشدید راهبرد نظامی مسکو است.
به گزارش ایلنا، ویتالی کلیچکو، شهردار کییف در گفتوگو با روزنامه آلمانی «بیلد» اعلاام کرد حملات موشکی بالستیک روسیه به این شهر به سطحی بیسابقه رسیده و نشاندهنده ورود جنگ به مرحلهای جدید از تشدید تنشهاست.
به گفته وی، ارتش روسیه تنها در یک هفته، سه موج حمله گسترده را علیه کییف اجرا کرده و در کنار پهپادهای تهاجمی، از موشکهای کروز و بالستیک نیز استفاده کرده است.
کلیچکو با اشاره به خسارات این حملات گفت دهها نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدهاند و شماری از ساختمانهای مسکونی نیز بهطور کامل تخریب یا دچار خسارتهای گسترده شدهاند.
شهردار کییف همچنین مدعی شد افزایش شدت حملات روسیه، واکنشی به دستاوردهای اخیر نیروهای اوکراینی در میدان نبرد است. به گفته او، ولادیمیر پوتین تحت فشار قرار دارد و تلاش میکند پیش از آغاز فصل زمستان، با تشدید حملات، زیرساختها و مراکز شهری کییف را هدف قرار دهد.
وی در ادامه از متحدان غربی اوکراین خواست حمایتهای نظامی خود، بهویژه در حوزه پدافند هوایی، را افزایش دهند و تأکید کرد کییف برای مقابله با موشکهای بالستیک، بیش از هر چیز به سامانههای دفاع هوایی «پاتریوت» نیاز دارد.
این درخواست در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در نشست اخیر سران ناتو در ترکیه از صدور مجوز تولید سامانههای «پاتریوت» در اوکراین خبر داده بود.
با این حال، ترامپ اذعان کرده است که شرکتهای آمریکایی «ریثیون» و «لاکهید مارتین» هنوز بهصورت رسمی در جریان جزئیات این طرح قرار نگرفتهاند و موضوعاتی مانند نحوه تامین مالی و جدول زمانی اجرای پروژه همچنان نهایی نشده است. کارشناسان نیز معتقدند راهاندازی خطوط تولید این سامانهها به چند سال زمان نیاز خواهد داشت.