وزیر جنگ آمریکا پس از حملات جدید به ایران: «تهران بهای انتخاب خود را میپردازد»!
وزیر دجنگ آمریکا همزمان با آغاز دور تازه حملات این کشور به ایران، با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه جمهوری اسلامی مدعی شد تهران با اقداماتی که به تشدید تنش در تنگه هرمز انجامید، «انتخابی اشتباه» کرده و اکنون هزینه آن را میپردازد.
به گزارش ایلنا، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، بامداد امروز- یکشنبه- در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران انتخابی اشتباه انجام داد و اکنون بهای آن را میپردازد.» این اظهارات ساعاتی پس از آن مطرح شد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از آغاز دور سوم حملات نظامی واشنگتن علیه اهدافی در ایران خبر داد.
سنتکام اعلام کرد این عملیات به دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا انجام شده و در واکنش به حمله ادعایی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کشتی باری M/V GFS Galaxy در تنگه هرمز صورت گرفته است؛ ادعایی که آمریکا آن را مبنای آغاز موج جدید حملات خود قرار داده است.
به گفته مقامات آمریکایی، در این حملات مجموعهای از مراکز موشکی، پهپادی، رادارهای مراقبت هوایی و دریایی، سکوهای پرتاب موشک و سامانههای پدافندی ایران هدف قرار گرفتهاند.
ارتش آمریکا همچنین مدعی شد در حمله به کشتی تجاری، یکی از خدمه غیرنظامی مفقود شده و این شناور پس از آتشسوزی و آسیب شدید به اتاق موتور، از ادامه مسیر بازمانده است.
واشنگتن در ادامه با متهم کردن ایران به نقض «تفاهمنامه»، تهدید کرد تا زمانی که به گفته آن، تهدید علیه کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه داشته باشد، حملات علیه توانمندیهای نظامی ایران نیز ادامه خواهد یافت.