از رادارها تا پهپادها؛ جزئیات حملات جدید آمریکا به مواضع ایران

به گزارش ایلنا، آمریکا بامداد یکشنبه دور سوم تجاوز نظامی خود به ایران و بمباران اهدافی در جنوب کشور را کلید زد؛ حملاتی که واشنگتن مدعی است در پاسخ به حمله منتسب به ایران به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است.

پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد که حملات بامداد یکشنبه، اهداف متعددی از جمله رادارهای مراقبت هوایی، انبارهای موشکی و پهپادی، سکوهای پرتاب موشک و پهپاد، رادارهای مراقبت دریایی و سامانه‌های پدافند زمین‌به‌هوا را هدف قرار داده است.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز در بیانیه‌ای مدعی شد این عملیات به دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا انجام شده و سومین دور حملات نظامی واشنگتن علیه ایران در هفته جاری به شمار می‌رود.

سنتکام در ادامه مدعی شد این حملات در واکنش به آنچه «حمله آشکار» نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کشتی باری M/V GFS Galaxy با پرچم قبرس هنگام عبور از تنگه هرمز خواند، صورت گرفته است.

بر اساس ادعای ارتش آمریکا، در این حمله یکی از خدمه غیرنظامی کشتی مفقود شده و این شناور پس از آتش‌سوزی و وارد آمدن خسارت سنگین به اتاق موتور، از ادامه مسیر بازمانده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که واشنگتن پس از نسبت دادن حملات پیشین به ایران، فرصتی در اختیار تهران قرار داده بود تا به مفاد «تفاهم‌نامه» پایبند بماند، اما به گفته مقامات آمریکایی، ایران بار دیگر به این تعهدات عمل نکرده است. آمریکا همچنین تهدید کرد با ادامه این حملات، توان ایران برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی در تنگه هرمز را تضعیف خواهد کرد.

همزمان، رسانه‌های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در عسلویه، بوشهر، دیر، کنگان، بندرعباس، سیریک و اهواز خبر دادند. برخی منابع نیز از مشاهده ستون‌های دود در بندر دیر و انتشار گزارش‌های تأییدنشده درباره هدف قرار گرفتن اسکله این بندر خبر دادند.

برخی گزارش‌های غیررسمی همچنین از وقوع بیش از ۱۰ انفجار در منطقه عسلویه حکایت دارد، اما تاکنون آمار رسمی درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

در نخستین واکنش رسمی، یک مقام آمریکایی اعلام کرد ارتش این کشور در پاسخ به حمله به یک کشتی تجاری، در حال اجرای عملیات علیه اهدافی در منطقه تنگه هرمز است.

از سوی دیگر، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز از وقوع سه انفجار در بندرعباس و دو انفجار در سیریک خبر داد، اما تاکنون جزئیاتی درباره ماهیت اهداف، میزان خسارات یا نتایج این حملات منتشر نشده است.

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