ادعای آکسیوس:
مقامات قطری در مذاکرات بین ایران و عمان در مسقط در مورد تنگه هرمز شرکت میکنند
آکسیوس مدعی شد که مقامات قطری در مذاکرات بین ایران و عمان در مسقط در مورد تنگه هرمز شرکت میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آکسیوس مدعی شد که مقامات قطری در مذاکرات بین ایران و عمان در مسقط در مورد تنگه هرمز شرکت میکنند.
آکسیوس به نقل از یک منبع دیپلماتیک مدعی شد: «مقامات قطری در مذاکرات بین ایران و عمان در مسقط در مورد تنگه هرمز شرکت میکنند.»
این منبع مدعی شد: «شرکتکنندگان در جلسات مسقط در حال بحث در مورد صدور بیانیهای در مورد بازگشایی تنگه هرمز هستند.»