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ادعای آکسیوس:

مقامات قطری در مذاکرات بین ایران و عمان در مسقط در مورد تنگه هرمز شرکت می‌کنند

مقامات قطری در مذاکرات بین ایران و عمان در مسقط در مورد تنگه هرمز شرکت می‌کنند
کد خبر : 1811717
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آکسیوس مدعی شد که مقامات قطری در مذاکرات بین ایران و عمان در مسقط در مورد تنگه هرمز شرکت می‌کنند.

 به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آکسیوس مدعی شد که مقامات قطری در مذاکرات بین ایران و عمان در مسقط در مورد تنگه هرمز شرکت می‌کنند. 

آکسیوس به نقل از یک منبع دیپلماتیک مدعی شد: «‌مقامات قطری در مذاکرات بین ایران و عمان در مسقط در مورد تنگه هرمز شرکت می‌کنند.»

این منبع مدعی شد: «شرکت‌کنندگان در جلسات مسقط در حال بحث در مورد صدور بیانیه‌ای در مورد بازگشایی تنگه هرمز هستند.»

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