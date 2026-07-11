به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آکسیوس مدعی شد که مقامات قطری در مذاکرات بین ایران و عمان در مسقط در مورد تنگه هرمز شرکت می‌کنند.

آکسیوس به نقل از یک منبع دیپلماتیک مدعی شد: «‌مقامات قطری در مذاکرات بین ایران و عمان در مسقط در مورد تنگه هرمز شرکت می‌کنند.»

این منبع مدعی شد: «شرکت‌کنندگان در جلسات مسقط در حال بحث در مورد صدور بیانیه‌ای در مورد بازگشایی تنگه هرمز هستند.»

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