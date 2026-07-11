گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه عربستان و پاکستان
وزرای خارجه عربستان و پاکستان درباره تحولات اخیر منطقه تبادل نظر کردند.
«محمد اسحاق دار»، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، امروز -شنبه- در گفتوگویی تلفنی با «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان، درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کرد.
براساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، دو طرف در این گفتوگو درباره تحولات اخیر منطقه تبادل نظر و نسبت به تشدید تنشها با وجود امضای تفاهمنامه اسلامآباد میان ایران و آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶، ابراز نگرانی عمیق کردند.
طرفین تأکید کردند که ازسرگیری درگیریها به سود هیچ یک از طرفها نیست و تلاشها برای برقراری صلح و ثبات منطقهای را تضعیف میکند.