وادفول خبر داد:
ابتکار مشترک برلین و پاریس برای دستیابی به صلح در لبنان
وزیر خارجه آلمان از ابتکار مشترک این کشور با فرانسه برای صلح در لبنان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، وزیر خارجه آلمان از ابتکار مشترک این کشور با فرانسه برای صلح در لبنان خبر داد.
«یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان اعلام کرد برلین و پاریس قصد دارند یک ابتکار مشترک را با هدف دستیابی به صلح در لبنان آغاز کنند.
وادفول گفت: «ما و فرانسه میخواهیم سیاست مشترکی درباره لبنان تدوین کنیم تا فرصتهای تحقق صلح در خاورمیانه افزایش یابد.»
وزیر خارجه آلمان جزئیات بیشتری درباره این ابتکار ارائه نکرد.