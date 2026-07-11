به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و واکنش‌های ایالات متحده باعث کاهش شدید در حرکت ناوبری نسبت به سطوح ثبت‌شده پس از آتش‌بس ماه ژوئن شده است.

این روزنامه افزود که امتناع شرکت‌های حمل و نقل دریایی از عبور از این تنگه ممکن است دوباره به کاهش قابل توجهی در جریان نفت و گاز از منطقه خلیج منجر شود.

نیویورک تایمز به نقل از‌ مدیر عامل شرکت «استیلث گاز»، مستقر در آتن، نوشت که این شرکت عبور یک کشتی دیگر خود را از تنگه هرمز پس از از سرگیری حملات بین ایالات متحده و ایران به تعویق انداخته است و افزود که «وضعیت در تنگه دقیقه به دقیقه بدتر می‌شود».

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