به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد آنچه از خودروهای فرسوده حمل‌ونقل و آمبولانس باقی مانده، دیگر پاسخگوی نیازهای روزانه نیست.

‌این وزارتخانه اعلام کرد که ۷۰ درصد خودروهای حمل‌ونقل و آمبولانس به دلیل هدف قرار گرفتن مستقیم یا انباشت خرابی‌های فنی و نبود قطعات یدکی از چرخه خدمت خارج شده‌اند.

‌وزارت بهداشت غزه افزود که در شرایط کنونی، تأمین نیازهای حمل‌ونقل بیماران و کادر درمان با دشواری جدی روبه‌رو است و هیچ جایگزین ایمن و مناسبی برای این خدمات وجود ندارد.

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