وزارت بهداشت غزه: ۷۰ درصد از آمبولانسها دیگر قابلیت خدمترسانی ندارند
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد آنچه از خودروهای فرسوده حملونقل و آمبولانس باقی مانده، دیگر پاسخگوی نیازهای روزانه نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد آنچه از خودروهای فرسوده حملونقل و آمبولانس باقی مانده، دیگر پاسخگوی نیازهای روزانه نیست.
این وزارتخانه اعلام کرد که ۷۰ درصد خودروهای حملونقل و آمبولانس به دلیل هدف قرار گرفتن مستقیم یا انباشت خرابیهای فنی و نبود قطعات یدکی از چرخه خدمت خارج شدهاند.
وزارت بهداشت غزه افزود که در شرایط کنونی، تأمین نیازهای حملونقل بیماران و کادر درمان با دشواری جدی روبهرو است و هیچ جایگزین ایمن و مناسبی برای این خدمات وجود ندارد.