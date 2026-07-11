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وزارت بهداشت غزه: ۷۰ درصد از آمبولانس‌ها دیگر قابلیت خدمت‌رسانی ندارند

وزارت بهداشت غزه: ۷۰ درصد از آمبولانس‌ها دیگر قابلیت خدمت‌رسانی ندارند
کد خبر : 1811537
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وزارت بهداشت غزه اعلام کرد آنچه از خودروهای فرسوده حمل‌ونقل و آمبولانس باقی مانده، دیگر پاسخگوی نیازهای روزانه نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد آنچه از خودروهای فرسوده حمل‌ونقل و آمبولانس باقی مانده، دیگر پاسخگوی نیازهای روزانه نیست.

‌این وزارتخانه اعلام کرد که ۷۰ درصد خودروهای حمل‌ونقل و آمبولانس به دلیل هدف قرار گرفتن مستقیم یا انباشت خرابی‌های فنی و نبود قطعات یدکی از چرخه خدمت خارج شده‌اند.

‌وزارت بهداشت غزه افزود که در شرایط کنونی، تأمین نیازهای حمل‌ونقل بیماران و کادر درمان با دشواری جدی روبه‌رو است و هیچ جایگزین ایمن و مناسبی برای این خدمات وجود ندارد.

 

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