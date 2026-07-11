۳۵ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -شنبه- اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۷ شهید و ۲۸ زخمی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

به گزارش این وزارتخانه از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر گذشته، ۱ هزار و ۹۸ تن به شهادت رسیده و ۳ عزار ۵۳۵ نفر نیز مجروح شدند.

براساس آمار وزارت بهداشت غزه از زمان آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۲۲۱ تن به شهادت رسید‌ه‌اند و در همین مدت ۱۷۳ هزار و ۶۴۳ نفر مجروح شدند.

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