۳۵ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۷ شهید و ۲۸ زخمی به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -شنبه- اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۷ شهید و ۲۸ زخمی به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدهاند.
به گزارش این وزارتخانه از زمان اعلام آتشبس در اکتبر گذشته، ۱ هزار و ۹۸ تن به شهادت رسیده و ۳ عزار ۵۳۵ نفر نیز مجروح شدند.
براساس آمار وزارت بهداشت غزه از زمان آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۲۲۱ تن به شهادت رسیدهاند و در همین مدت ۱۷۳ هزار و ۶۴۳ نفر مجروح شدند.