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افزایش مبتلایان به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو

افزایش مبتلایان به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو
کد خبر : 1811496
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موارد ابتلا به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو با گسترش ویروس به چهارمین استان به بیش از ۱۸۰۰ نفر رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، داده‌های رسمی امروز -شنبه- نشان می‌دهد با گسترش شیوع ابولا به  که چهارمین استان در شمال شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو، تعداد موارد تایید شده ابولا در این کشور از ۱۸۰۰ نفر فراتر رفته است.

طبق به‌روزرسانی وضعیت وزارت بهداشت، از زمان اعلام شیوع بیماری در ۱۵ مه، تعداد کل موارد به ۱۸۳۰ نفر، از جمله ۶۴۸ مورد فوتی، رسیده است.

بر اساس گزارش در حال حاضر حدود ۷۸۰ بیمار تحت درمان هستند، در حالی که ۲۸۴ نفر بهبود یافته‌اند.

شیوع بیماری در استان‌های ایتوری، کیووی شمالی و کیووی جنوبی متمرکز شده است.

مقامات همچنین روز جمعه گزارش دادند که پس از تایید هفت مورد مرگ در منطقه وامبا، شیوع بیماری به یک استان جدید در شمال شرقی کنگو گسترش یافته است.

 

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