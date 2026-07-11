استعفای دادستان ارشد اندونزی در بحبوحه تحقیقات فساد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک دادستان ارشد اندونزی امروز- شنبه- پس از آنکه پلیس این کشور در هفته در ارتباط با تحقیقات فساد مجموعه‌ای از یورش‌ها را از جمله به محل اقامت وی انجام داد و بیش از ۲۰ میلیون دلار پول نقد به ارزهای مختلف و ۷۴ کیلوگرم شمش طلا توقیف کرد، از مقام خود استعفا داد.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی دادستانی که در ساعات اولیه شنبه منتشر شد، «فبری آدریانسیاه»، از سمت خود به عنوان دادستان ارشد جرایم ویژه در دفتر دادستان کل استعفا داد تا بی‌طرفی در بحبوحه تحقیقات پلیس حفظ شود.

کارآگاهان پلیس ملی و جاکارتا در جریان هفته جاری به ۱۲ مکان یورش بردند و با ۱۵ شاهد مصاحبه کردند که در طی آن شمش‌های طلا و پول نقد به ارزش بیش از ۲۰ میلیون دلار به ارزهایی از جمله روپیه اندونزی، دلار آمریکا و ریال سعودی را توقیف کردند.

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