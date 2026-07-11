آزمایش موفقیتآمیز موشک قابل استفاده مجدد از سوی ژاپن
ژاپن با موفقیت یک نمونه اولیه موشک قابل استفاده مجدد را آزمایش کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از کیودو نیوز، ژاپن با موفقیت یک نمونه اولیه موشک قابل استفاده مجدد را آزمایش کرد و گامی دیگر در تلاشهای خود برای توسعه فناوری پرتاب قابل استفاده مجدد و کاهش هزینه ماموریتهای فضایی برداشت.
آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن اعلام کرد که این موشک در آزمایشی در تأسیسات خود در نوشیرو، استان آکیتا، به ارتفاع حدود ۱۱ متر (۳۶ فوت) رسید، حدود ۱۶ متر (۵۲ فوت) به صورت افقی حرکت کرد و پس از پروازی حدود ۴۰ ثانیهای، با خیال راحت فرود آمد.
این آژانس اعلام کرد که این آزمایش از توسعه موشک قابل استفاده مجدد کالیستو، یک پروژه مشترک با فرانسه و آلمان، پشتیبانی خواهد کرد.