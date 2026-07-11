به گزارش ایلنا به نقل از النشره، مقامات آمریکایی مدعی شدند که احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق رو به کاهش دارد.

روزنامه آمریکایی ‌وال استریت ژورنال، به نقل از مسئولان آمریکایی ادعا کرد دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا معتقد است احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران رو به کاهش است.

‌به ادعای یک مسئول بلندپایه آمریکایی، ایران باید تا روز شنبه متعهد به بازگشایی تنگه هرمز شود وگرنه با عواقبی مواجه خواهد شد.

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