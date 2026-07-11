سازمان ملل گزارش داد:
آوارگی ۶۷ فلسطینی در کرانه باختری اشغالی در ماه جاری
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گزارش داد که در ماه میلادی جاری دستکم ۶۷ فلسطینی در اثر تخریب خانههایشان در کرانه باختری اشغالی آواره شدند.
بخ گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، طبق آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، دستکم ۶۷ فلسطینی در ماه جاری در اثر تخریب خانهها در کرانه باختری اشغالی آواره شدهاند و حدود دوازده سازه تخریب شده است.
در این گزارش اعلام شد: «مقامات اسرائیلی این سازهها را به دلیل نداشتن مجوزهای ساختمانی که اخذ آنها برای فلسطینیها تقریبا غیرممکن است تخریب میکنند».
در گزارش این دفتر افزوده شد که حملات شهرکنشینان و تخریب خانهها به دلیل فقدان این مجوزها در سال جاری، منجر به آوارگی بیش از ۳ هزار ۲۰۰ فلسطینی شده یعنی به طور متوسط ۱۷ نفر در روز، که دو برابر نرخ روزانه در سه سال گذشته است.