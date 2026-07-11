به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که موشک‌های رهگیر سامانه پدافند هوایی پاتریوت احتمالا به جای اوکراین در آلمان یا یک کشور اروپایی دیگر تولید می‌شوند.

این منابع به این خبرگزاری گفتند که تولید موشک می‌تواند پس از پایان درگیری به اوکراین منتقل شود.

کارشناسان خاطرنشان کردند که احتمال ایجاد خط تولید موشک‌های رهگیر برای سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت در اوکراین زمان زیادی خواهد برد.

این خبرگزاری به نقل از «فابیان هافمن»، از موسسه تحقیقات دفاعی نروژ در اسلو، گزارش داد: «اگر این اتفاق در کمتر از ۱۲ ماه رخ دهد، بسیار شگفت‌زده خواهم شد. فکر می‌کنم خیلی بیشتر طول بکشد».

به گفته این کارشناس، حتی با مجوز، دستیابی به حجم تولید مورد نیاز برای اوکراین بسیار دشوار خواهد بود.

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