به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نیویورک پست گزارش داد که در پی سقوط یک هواپیمای سبک در باهاما، ده نفر جان باختند.

به گزارش این نشریه، یک فروند هواپیمای توریستی فلامینگو ایر سسنا ۴۰۲ سی روز جمعه اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی لیندن پیندلینگ در ناسائو پایتخت این کشور سقوط کرد.

علل سقوط هواپیما در دست بررسی است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که در رابطه با این فاجعه، دولت باهاما به طور موقت تمام پروازهای فلامینگو ایر را به حالت تعلیق درآورد.

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