آمار تلفات زلزله ونزوئلا به ۴۱۱۸ تن رسید
رئیس مجلس ملی ونزوئلا، اعلام کرد که تعداد کشتهشدگان زلزله ویرانگری که این کشور را لرزاند، به ۴۱۱۸ نفر رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «خورخه رودریگز»، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، اعلام کرد که تعداد کشتهشدگان زلزله ویرانگری که این کشور را لرزاند، به ۴۱۱۸ نفر رسیده است.
در بیانیهای که در کانال تلگرام رئیس مجلس ملی منتشر شد، آمده است: «تعداد قربانیان به ۴۱۱۸ کشته و ۱۶۷۴۰ زخمی رسیده است.»
طی هفتههای اخیر، ونزوئلا دو سری زلزله شدید را تجربه کرد که اولین مورد توسط سازمان زمینشناسی ایالات متحده ۷.۲ ریشتر و دومی ۷.۵ ریشتر تخمین زده شد و پس از آن ۳۰ پسلرزه دیگر رخ داد.