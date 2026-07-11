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وزارت دفاع روسیه:

۱۷۸ پهپاد منهدم شدند

۱۷۸ پهپاد منهدم شدند
کد خبر : 1811363
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وزارت دفاع روسیه از رهگیری و انهدام بیش از ۱۷۸ پهپاد اوکراینی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- گزارش داد که نیروهای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۷۸ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطف مختلف روسیه منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای پدافند هوایی روسیه در شب ۱۱ ژوئیه ۱۷۸ پهپاد اوکراینی را منهدم کردند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ خود اعلام کرد: «سامانه‌های پدافند هوایی، ۱۷۸ پهپاد بال ثابت اوکراینی را بر فراز مناطق بریانسک، کالوگا، روستوف، اسمولنسک، تور، مسکو ، کراسنودار، جمهوری‌های کریمه و آدیغه و بر فراز آب‌های دریای آزوف و دریای سیاه رهگیری و منهدم کردند».

 

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