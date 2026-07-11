ادعای مقام آمریکایی:
توافق با ایران، منوط به دریافت غبار هستهای است
ایبیسی نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد ابزارهای فشار نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران همچنان وجود دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ایبیسی نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد ابزارهای فشار نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران همچنان وجود دارد.
وی مقام آمریکایی مدعی شد: «اگر غبار هستهای را دریافت نکنیم، هیچ توافقی با ایران نخواهیم داشت.»
این مقام آمریکایی مدعی شد: «اگر ایرانیها از تحویل غبار هستهای خودداری کنند، گزینههای زیادی داریم.»
وی در ادامه ادعا کرد: «ابزارهای فشار نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران همچنان وجود دارد. ایالات متحده کارتهای کلیدی را در دست دارد.»