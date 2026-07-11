تخریب بیش از ۲۰۰ پمپ بنزین در اوکراین از ابتدای ماه مه

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ این خبرطبق محاسبات بر اساس داده‌های ارائه شده توسط مقامات محلی، از اوایل ماه مه تاکنون، تا ۲۰۰ پمپ بنزین در اوکراین در اثر انفجار تخریب شده‌اند.

طبق اطلاعات اواخر ژوئن، تعداد پمپ بنزین‌های تخریب شده از ۱۵۰ مورد بنزین فراتر رفته است و از ۱ تا ۱۰ ژوئیه، حداقل ۴۳ پمپ بنزین دیگر در مناطق مختلف اوکراین در آتش سوختند.

فقط در منطقه خارکف، حداقل ۱۰ پمپ بنزین در هفته آغازین ژوئیه در آتش سوختند.

هیچ اطلاعات دقیقی در مورد اکثر مناطق کشور ارائه نشده است و نمایندگان مدیریت محلی فقط حوادث خاص را گزارش کرده‌اند، بدون اینکه تعداد کل را مشخص کنند.

انفجار در پمپ بنزین‌ها از اوایل ژوئیه، در مناطق خارکف، سومی، دنپروپتروسک، نیکولایف، چرنیگوف، اودسا و در بخش تحت کنترل اوکراین از منطقه زاپروژیا گزارش شده است.

«ویتالی گانچف»، رئیس اداره نظامی-غیرنظامی منطقه خارکف، پیش از این به خبرگزاری تاس گفته بود که کی‌یف پمپ بنزین‌های غیرنظامی را به انبارها و مراکز توزیع سوخت برای ارتش اوکراین تبدیل کرده است.

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