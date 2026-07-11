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پیونگ یانگ:

خلع سلاح هسته‌ای باید از متحدان آمریکا آغاز شود

خلع سلاح هسته‌ای باید از متحدان آمریکا آغاز شود
کد خبر : 1811350
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کره شمالی ضمن محکومیت اجلاس ناتو، اعلام کرد که خلع سلاح هسته‌ای باید از متحدان آمریکا آغاز شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،کره شمالی امروز -شنبه- ایالات متحده و متحدانش را به دلیل تقویت بلوک‌های نظامی و تسریع افزایش تسلیحات پس از اجلاس ناتو، محکوم کرد.

براساس بیانیه وزارت خارجه کره شمالی که در رسانه دولتی این کشور منتشر شد، پیونگ یانگ رهبران ناتو را  محکوم کرد که اعمال حقوق مشروع  حاکمیتی کره شمالی را به عنوان یک تهدید به تصویر می‌کشند.

این وزارتخانه اعلام کرد که این اتحاد از طریق افزایش هزینه‌های تسلیحاتی و همکاری نظامی نزدیک‌تر با متحدان در منطقه آسیا و اقیانوسیه، تعهد قوی‌تری به رویارویی بلوک به بلوک نشان داده است.

کره شمالی همچنین اعلام کرد که این اجلاس نشان داد که ناتو نهادی است که به سمت جنگ و رویارویی گرایش دارد.

 

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