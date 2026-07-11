دیدار نواف سلام و رجب طیب اردوغان در استانبول

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه و «نواف سلام»، نخست وزیر لبنان ‌در استانبول دیدار و گفت‌وگو کردند.

طی این دیدار، نخست‌وزیر لبنان‌ بر پایبندی کشورش به استقلال تصمیم ملی و گسترش حاکمیت دولت بر تمامی اراضی لبنان تأکید کرد.

وی گفت بیروت در تلاش است حمایت کشورهای دوست و برادر را برای توقف حملات اسرائیل و خروج کامل این رژیم از خاک لبنان جلب کند.

سلام با بیان اینکه به دعوت اردوغان در این ضیافت کاری شرکت کرده است، اظهار داشت این دیدار در مقطعی حساس از تحولات منطقه‌ای برگزار شد و ضرورت بالاترین سطح رایزنی و هماهنگی میان کشورهای دوست را برجسته می‌کند.

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