حمله پهپادی اوکراین به یک کشتی در دریای آزوف شمالی
فرماندار منطقه روستوف روسیه گزارش داد که نیروهای اوکراینی به چهار کشتی در خلیج تاگانروگ در دریای آزوف شمالی حمله کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، فرماندار منطقه روستوف روسیه گزارش داد که نیروهای اوکراینی به چهار کشتی در خلیج تاگانروگ در دریای آزوف شمالی حمله کردند.
وی گفت: «چهار کشتی از انواع مختلف در خلیج تاگانروگ مورد حمله قرار گرفتند که یکی از آنها تانکر حامل متانول بود... یک ملوان در یک کشتی فنی کشته شد.»
وی افزود که طبق گزارشهای اولیه، هیچ کس دیگری در این حمله زخمی نشده است.
وی تأیید کرد که هیچ خطری برای نشت متانول وجود ندارد و توضیح داد که کشتیها آسیب جزئی دیدهاند.