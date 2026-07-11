به گزارش ایلنا، گزارش تازه شبکه «سی‌ان‌ان» از وجود اختلاف‌نظر میان آمریکا و اسرائیل درباره ارزیابی تهدیدهای منتسب به ایران علیه دونالد ترامپ حکایت دارد.

به نوشته این شبکه، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا معتقدند اگرچه در برخی محافل تندرو در ایران اظهاراتی درباره هدف قرار دادن ترامپ مطرح شده، اما تاکنون هیچ نشانه‌ای از طراحی یک عملیات مشخص یا تهدید قریب‌الوقوع علیه رئیس‌جمهور آمریکا مشاهده نشده است.

در مقابل، منابع اسرائیلی مدعی‌اند تل‌آویو در هفته‌های اخیر اطلاعاتی را در اختیار واشنگتن قرار داده که از تمایل برخی چهره‌های بانفوذ در ایران برای اقدام علیه ترامپ حکایت دارد. با این حال، این اطلاعات نتوانسته ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا را درباره سطح تهدید تغییر دهد.

بر اساس این گزارش، دولت ترامپ همچنان معتقد است تهدیدهای مطرح‌شده بیشتر در سطح مواضع و اظهارات سیاسی قرار دارد و هنوز به مرحله برنامه‌ریزی عملیاتی نرسیده است.

سی‌ان‌ان همچنین از وجود اختلاف دیدگاه میان واشنگتن و تل‌آویو درباره نحوه مواجهه با ایران خبر داد. به نوشته این رسانه، کاخ سفید در شرایط کنونی ترجیح می‌دهد از تشدید تنش و ورود به یک جنگ فراگیر با ایران پرهیز کند و فشار بر تهران را از طریق تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی و اقدامات بازدارنده دنبال کند.

در مقابل، بنیامین نتانیاهو همچنان بر افزایش فشار بر ایران تأکید دارد و نسبت به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات با تهران ابراز تردید کرده است.

این گزارش می‌افزاید برخی محافل اطلاعاتی آمریکا بر این باورند که اسرائیل با برجسته کردن اطلاعات مربوط به تهدیدهای منتسب به ایران، در تلاش است بر تصمیمات دولت ترامپ درباره نحوه برخورد با تهران اثر بگذارد.

با وجود این فضاسازی‌ها، ارزیابی نهایی نهادهای اطلاعاتی آمریکا تغییری نکرده و همچنان بر این موضوع تأکید دارد که در حال حاضر هیچ شواهدی از وجود یک طرح عملیاتی و فوری برای ترور دونالد ترامپ در اختیار نیست.

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