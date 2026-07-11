چرا آمریکا در دو روز گذشته حملات به ایران را گسترش داد؟

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حملات گسترده آمریکا به ده‌ها هدف در مناطق مختلف ایران طی دو روز گذشته، بار دیگر احتمال ورود تهران و واشنگتن به مرحله‌ای تازه از تقابل را مطرح کرده است؛ با این حال، همزمانی این حملات با انتشار اخبار مربوط به احتمال ازسرگیری مذاکرات، توجه بسیاری از ناظران را به راهبرد جدید دولت دونالد ترامپ جلب کرده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی شده است در این حملات بیش از ۹۰ هدف نظامی در امتداد سواحل جنوبی ایران هدف قرار گرفته‌اند؛ اهدافی که به گفته واشنگتن شامل سامانه‌های پدافندی، مراکز دیده‌بانی ساحلی، انبارهای پهپادی، تاسیسات دریایی و زیرساخت‌های لجستیکی بوده است.

بر اساس گزارش‌ها، دامنه این حملات از چابهار در شرق تا بوشهر در غرب امتداد داشته و مناطقی مانند بندرعباس، کنارک، سیریک، لاوان و همدان را نیز دربر گرفته است. رسانه‌های غربی همچنین مدعی شدند دو پل راه‌آهن در استان گلستان نیز با موشک‌های کروز هدف قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که به گفته مقام‌های آمریکایی با هدف کاهش توان ایران در منطقه انجام شده است.

در مقابل، مقام‌های ایرانی تاکید کرده‌اند هرگونه حمله به زیرساخت‌های کشور بدون پاسخ نخواهد ماند. سپاه پاسداران نیز از حمله موشکی و پهپادی به اهداف و پایگاه‌های مورد استفاده نیروهای آمریکایی در منطقه خبر داده و آن را مرحله نخست پاسخ به حملات اخیر آمریکا توصیف کرده است.

همزمان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحولات تنگه هرمز تاکید کرد امنیت این آبراه راهبردی با تدابیر جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد و اجازه نخواهد داد تهدیدهای آمریکا معادلات منطقه را تغییر دهد.

با وجود این فضای پرتنش، دونالد ترامپ اعلام کرده است که واشنگتن همچنان آماده ادامه مذاکرات با ایران است؛ هرچند مدعی شده آتش‌بس پیشین پایان یافته و هرگونه توافق جدید تنها در صورت پذیرش شروط آمریکا امکان‌پذیر خواهد بود.

همزمان، برخی رسانه‌های آمریکایی از احتمال برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در روزهای آینده خبر داده‌اند. همچنین گزارش‌هایی از سفر هیأتی قطری به تهران برای رایزنی درباره کاهش تنش و فراهم کردن زمینه ازسرگیری گفت‌وگوها منتشر شده است.

برخی تحلیلگران معتقدند تشدید حملات نظامی در کنار حفظ کانال دیپلماسی، نشان‌دهنده راهبردی است که واشنگتن برای افزایش اهرم فشار بر ایران در آستانه مذاکرات در پیش گرفته است؛ راهبردی که از آن با عنوان «مذاکره زیر سایه فشار نظامی» یاد می‌شود.

در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که ادامه تبادل حملات، بیش از آنکه طرفین را به توافق نزدیک کند، خطر گسترش درگیری و ورود بحران به مرحله‌ای پیچیده‌تر را افزایش خواهد داد؛ به‌ویژه آنکه موضوع امنیت تنگه هرمز و کشتیرانی بین‌المللی همچنان یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف میان تهران و واشنگتن باقی مانده است.

در مجموع، به نظر می‌رسد همزمانی تشدید عملیات نظامی و تلاش برای حفظ مسیر مذاکرات، از ورود دو طرف به مرحله‌ای حکایت دارد که در آن فشار میدانی و دیپلماسی به‌طور موازی دنبال می‌شوند؛ روندی که می‌تواند بر آینده روابط تهران و واشنگتن و همچنین امنیت منطقه تأثیر قابل توجهی بگذارد.

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