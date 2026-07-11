گفتوگوی تلفنی ترامپ و بنسلمان درباره مذاکرات ایران و آمریکا
رئیسجمهور آمریکا و ولیعهد عربستان سعودی در گفتوگویی تلفنی، آخرین تحولات منطقه، روند مذاکرات تهران و واشنگتن و وضعیت امنیت کشتیرانی در منطقه را بررسی کردند.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری رسمی عربستان (واس) اعلام کرد محمد بنسلمان، ولیعهد و نخستوزیر عربستان سعودی، در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره آخرین تحولات منطقه، بهویژه روند مذاکرات میان ایران و آمریکا، گفتوگو و تبادل نظر کرد.
بر اساس این گزارش، دو طرف در این تماس بر اهمیت حفظ امنیت کشتیرانی و آبراههای بینالمللی تاکید کرده و خواستار ادامه تلاشها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه در پی افزایش تنشهای اخیر شدند.
ترامپ و بنسلمان همچنین روابط دوجانبه ریاض و واشنگتن و راههای گسترش همکاری در حوزههای مختلف را بررسی کردند و درباره برخی از مسائل منطقهای و بینالمللی به رایزنی پرداختند.
همزمان، فیصل بنفرحان، وزیر امور خارجه عربستان، نیز در تماس تلفنی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، آخرین تحولات منطقه را بررسی کرد. دو طرف بر ادامه هماهنگی و رایزنیهای مشترک با هدف حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند.
این رایزنیها در حالی انجام میشود که پس از حملات به کشتیها در تنگه هرمز و حملات متقابل ایران و آمریکا، نگرانیها درباره تشدید دوباره تنشها در منطقه افزایش یافته است.
در روزهای اخیر، آمریکا برخی اهداف در ایران را هدف حمله قرار داد و جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ، با شلیک موشک و پهپاد، پایگاههای نظامی مورد استفاده نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داد.
در همین راستا، عربستان سعودی و قطر نیز بر لزوم تداوم هماهنگیهای منطقهای برای مهار تنشها و جلوگیری از گسترش بحران تأکید کردهاند. این موضوع در تماس تلفنی فیصل بنفرحان با محمد بنعبدالرحمن آلثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، مورد بررسی قرار گرفت.
این تحرکات دیپلماتیک همزمان با آن صورت میگیرد که دونالد ترامپ روز جمعه از موافقت واشنگتن با برگزاری دور تازهای از مذاکرات با ایران خبر داد؛ ادعایی که پیشتر از سوی مقامهای ایرانی رد شده بود.
از سوی دیگر، یک هیئت قطری نیز روز جمعه با هدف حفظ کانالهای دیپلماتیک و کمک به کاهش تنشها، راهی تهران شد.