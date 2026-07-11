ادعای مقام آمریکایی: تهران و واشنگتن امروز بار دیگر در عمان مذاکره میکنند
یک مقام آمریکایی مدعی شد هیأتهای مذاکرهکننده ایران و آمریکا امروز (شنبه) در عمان بار دیگر گفتوگوهای خود را از سر میگیرند. همزمان، واشنگتن مدعی شده تهران خواستار ادامه مذاکرات شده است؛ ادعایی که از سوی وزارت امور خارجه ایران رد شده است.
به گزارش ایلنا، شبکه آمریکایی «ایبیسی نیوز» به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که انتظار میرود هیأتهای مذاکرهکننده ایران و آمریکا، امروز شنبه در عمان دور تازهای از رایزنیهای غیرمستقیم را آغاز کنند.
به ادعای این مقام، تهران در روزهای اخیر برای ادامه گفتوگوها با واشنگتن اعلام آمادگی کرده و خواستار برگزاری مذاکرات جدید با هدف حلوفصل اختلافات باقیمانده شده است.
این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد واشنگتن در مذاکرات به دنبال آن است که ایران بهصورت رسمی توقف حملات به کشتیها در تنگه هرمز را اعلام کرده و مسئولیت اقدامات اخیر را، بهصورت صریح یا ضمنی، بپذیرد.
وی با اشاره به موضع دولت آمریکا گفت دونالد ترامپ به تیم مذاکرهکننده دستور داده روند گفتوگوها را ادامه دهد، اما در عین حال تاکید کرده است که هرگونه اقدام خصمانه جدید از سوی ایران با پاسخ آمریکا روبهرو خواهد شد.
ترامپ نیز روز گذشته مدعی شده بود ایران خواستار ادامه مذاکرات با آمریکا شده و واشنگتن با این درخواست موافقت کرده است.
در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این ادعاها را رد کرده و تأکید کرده است تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا ارائه نکرده و روایت مطرحشده از سوی مقامهای آمریکایی صحت ندارد.