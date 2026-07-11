اولتیماتوم تازه واشنگتن به تهران؛ تنگه هرمز را باز اعلام کنید

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد دولت دونالد ترامپ در جریان گفت‌وگوهای اخیر، از ایران خواسته است به‌صورت علنی متعهد شود امنیت عبور و مرور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را تضمین خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، واشنگتن انتظار دارد تهران پس از نشست امروز- شنبه- در عمان، بیانیه‌ای منتشر کند که در آن بر باز بودن مسیرهای کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز و توقف هرگونه حمله به کشتی‌های تجاری تاکید شده باشد. مقام‌های آمریکایی همچنین هشدار داده‌اند در صورت خودداری ایران از صدور چنین بیانیه‌ای، این موضوع با واکنش جدی آمریکا روبه‌رو خواهد شد.

این منابع مدعی شدند گفت‌وگوهای تهران و واشنگتن تاکنون روند مثبتی داشته، اما دستیابی به توافق نهایی همچنان به اختلافات درباره برنامه هسته‌ای ایران وابسته است. به گفته آن‌ها، آمریکا همچنان بر جلوگیری از دستیابی ایران به آنچه «توان تولید سلاح هسته‌ای» خوانده، تاکید دارد و همه گزینه‌ها، از جمله گزینه نظامی، را روی میز نگه داشته است.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که وزارت خزانه‌داری آمریکا همزمان بسته جدیدی از تحریم‌های مرتبط با ایران را علیه «علی انصاری» و ۱۳ فرد و نهاد دیگر اعمال کرده است. واشنگتن مدعی است این افراد در تأمین منابع مالی نهادهای حاکمیتی و سپاه پاسداران نقش داشته‌اند.

اعلام تحریم‌های جدید پس از آن صورت گرفت که آمریکا بار دیگر ایران را به حمله علیه نفتکش‌ها در تنگه هرمز متهم کرد؛ ادعایی که همزمان با ادامه تنش‌های نظامی میان دو طرف مطرح شده است. در روزهای گذشته آمریکا برخی اهداف در ایران را هدف حمله قرار داد و جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ، پایگاه‌ها و مراکز نظامی آمریکا در منطقه را با موشک هدف قرار داد.

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