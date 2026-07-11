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حمله موشکی گسترده روسیه به کی‌یف؛ دست‌کم ۵ انفجار پایتخت اوکراین را لرزاند

حمله موشکی گسترده روسیه به کی‌یف؛ دست‌کم ۵ انفجار پایتخت اوکراین را لرزاند
کد خبر : 1811298
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کی‌یف بامداد امروز بار دیگر هدف حمله موشکی روسیه قرار گرفت؛ حمله‌ای که به گفته مقام‌های اوکراینی با دست‌کم 5 انفجار شدید همراه بود و به چند ساختمان اداری و غیرمسکونی در پایتخت خسارت وارد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقام‌های اوکراینی اعلام کردند روسیه بامداد امروز- شنبه- با شلیک موشک‌های بالستیک، کی‌یف را هدف قرار داد؛ حمله‌ای که به گفته شاهدان، با وقوع دست‌کم 5 انفجار شدید در نقاط مختلف پایتخت همراه بود.

بر اساس این گزارش، صدای انفجارها پیش از اعلام وضعیت هشدار هوایی در شهر شنیده شد و دقایقی بعد نیز موج دوم انفجارها، همزمان با به صدا درآمدن آژیرهای خطر، کی‌یف را لرزاند.

اداره نظامی شهر کی‌یف اعلام کرد این حملات به یک ساختمان غیرمسکونی در یکی از مناطق شهر خسارت وارد کرده و در منطقه‌ای دیگر نیز دود ناشی از انفجار به هوا برخاسته است. همچنین یک ساختمان اداری در پی اصابت موشک دچار آتش‌سوزی شد.

تیمور تکاچنکو، رئیس اداره نظامی کی‌یف، با انتشار پیامی در تلگرام اعلام کرد روسیه حمله موشکی به پایتخت اوکراین را آغاز کرده و از شهروندان خواست تا اطلاع ثانوی در پناهگاه‌ها و اماکن امن باقی بمانند.

روسیه از زمان آغاز عملیات نظامی خود در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، به‌طور مستمر با استفاده از موشک‌ها و پهپادها زیرساخت‌ها و اهداف مختلف در کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین را هدف قرار داده است.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد استفاده روسیه از موشک‌های بالستیک پرسرعت در حملات اخیر، چالش‌های بیشتری برای سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، تنها چند روز پیش نیز انفجار یک موشک در آسمان کی‌یف، پیش از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار، ساکنان پایتخت را از خواب بیدار کرده بود.

این حملات در حالی انجام شد که اوکراین یک روز پیش از آن با استفاده از پهپاد، پالایشگاه‌های نفت در جنوب روسیه را هدف قرار داده بود؛ اقدامی که در چارچوب حملات کی‌یف به زیرساخت‌های انرژی روسیه ارزیابی می‌شود.

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