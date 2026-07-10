تهدید تازه وزیر جنگ اسرائیل علیه ایران

به گزارش ایلنا، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به اظهارات اخیر برخی مقامات ایرانی، مدعی شد ارتش این رژیم برای هر سناریوی احتمالی در آمادگی کامل قرار دارد و هم برای عملیات تهاجمی و هم اقدامات دفاعی آماده است.

اظهارات کاتس در واکنش به مواضع محمدباقر ذوالقدر، رئیس جدید شورای عالی امنیت ملی ایران مطرح شد. ذوالقدر پیش‌تر تاکید کرده بود هرگونه حمله به زیرساخت‌های ایران با پاسخی گسترده مواجه خواهد شد و رژیم صهیونیستی از این پاسخ مصون نخواهد ماند.

این جنگ لفظی در حالی ادامه دارد که همزمان حملات آمریکا به ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده در پی حملات دو روز اخیر آمریکا، ۱۷ نفر شهید و ۹۳ نفر مجروح شده‌اند.

در همین حال، منابع نظامی آمریکا مدعی شدند حملات اخیر حدود ۹۰ هدف نظامی، از جمله سامانه‌های پدافندی و مراکز نگهداری موشک و پهپاد در ایران را هدف قرار داده و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نیز از تداوم آماده‌باش کامل نیروهای خود خبر داده است.

انتهای پیام/