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بلومبرگ از طرح جدید آمریکا برای صلح دائمی با ایران پرده برداشت

بلومبرگ از طرح جدید آمریکا برای صلح دائمی با ایران پرده برداشت
کد خبر : 1811236
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یک مقام آمریکایی به بلومبرگ گفت واشنگتن همچنان بر راه‌حل دیپلماتیک با ایران تأکید دارد و مذاکرات فنی را برای دستیابی به توافقی پایدار درباره پرونده هسته‌ای دنبال می‌کند.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گزارش داد ایالات متحده همچنان بر پیگیری راه‌حل دیپلماتیک در قبال ایران تأکید دارد.

این مقام آمریکایی مذاکرات جاری را «گفت‌وگوهای فنی» توصیف کرد و گفت هدف از این رایزنی‌ها، دستیابی به یک توافق یا چارچوب صلح پایدار تا حدود اواسط ماه اوت است.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین محور مذاکرات، برنامه هسته‌ای ایران است. آمریکا در تلاش است تهران را به توقف موقت غنی‌سازی اورانیوم و همچنین کنار گذاشتن ذخایر کنونی اورانیوم خود متقاعد کند.

همزمان، پایگاه خبری آکسیوس نیز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد دور تازه‌ای از مذاکرات میان ایران و آمریکا احتمالا هفته آینده در سوئیس برگزار خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید که تلاش‌های دیپلماتیک جدید با هدف کاهش تنش‌ها و ازسرگیری روند گفت‌وگوها میان تهران و واشنگتن دنبال می‌شود و به گفته منابع آگاه، دو طرف تمایل دارند به چارچوب تفاهم‌های پیشین بازگردند.

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