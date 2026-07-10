به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز مدعی سفر یک تیم مذاکره‌کننده قطر به تهران شد.

‌خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد مذاکره‌کنندگان قطری در ایران هستند تا با مقامات ایرانی دیدار کنند و در این زمینه تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند‌.

‌رویترز مدعی شد که هدف از این اقدام قطری‌ها، ‌کاهش تنش‌ها و ایجاد شرایطی برای از سرگیری مذاکرات گسترده‌تر میان ایران و آمریکا.

این خبرگزاری در عین حال مدعی شد که این اقدام قطر با هماهنگی آمریکا، انجام می‌شود.

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