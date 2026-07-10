به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که این نهاد در حال نظارت بر وضعیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران است.

وی گفت: «ما در حال نظارت بر وضعیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران هستیم.»

گروسی افزود: «از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتن‌داری کنند.»

وی در ادامه عنوان کرد که حمله به هر نیروگاه هسته‌ای، از جمله نیروگاه‌های زاپوریژیا و کورسک، غیرقابل قبول است.

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