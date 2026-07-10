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گروسی: در حال نظارت بر وضعیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران هستیم

گروسی: در حال نظارت بر وضعیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران هستیم
کد خبر : 1811190
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مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که این نهاد در حال نظارت بر وضعیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که این نهاد در حال نظارت بر وضعیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران است. 

وی گفت: «ما در حال نظارت بر وضعیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران هستیم.»

گروسی افزود: «از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتن‌داری کنند.»

وی در ادامه عنوان کرد که حمله به هر نیروگاه هسته‌ای، از جمله نیروگاه‌های زاپوریژیا و کورسک، غیرقابل قبول است.

 

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