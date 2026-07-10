هیئت دریایی بریتانیا:
سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان بالا است
کد خبر : 1811135
هیئت دریایی بریتانیا اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان بالا است.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، هیئت دریایی بریتانیا اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان بالا است.
این هیئت طی بیانیهای به دریانوردان توصیه کرد نسبت به خطر مینهای دریایی هوشیار باشند.
این نهاد اعلام کرد مسیر جنوبی تنگه هرمز که پیشتر گسترش یافته بود، همچنان قابل استفاده است، اما هرگونه مسیر اضافی خارج از این گذرگاه جنوبی تحت پوشش امنیتی قرار ندارد.