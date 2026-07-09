مقام آمریکایی: گفتوگوهای لبنان و اسرائیل وارد مرحله اجرای چارچوب توافق شده است
یک مقام آمریکایی اعلام کرد گفتوگوهای میان لبنان و اسرائیل وارد مرحله اجرای چارچوب توافق شده و قرار است نخستین «منطقه آزمایشی» برای آغاز اجرای این سازوکار طی روزهای آینده مشخص شود.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، یک مقام آمریکایی درباره روند گفتوگوهای لبنان و اسرائیل اعلام کرد که این مذاکرات وارد مرحله اجرای چارچوب توافق شده است.
وی افزود نخستین «منطقه آزمایشی» که قرار است اجرای این چارچوب از آن آغاز شود، طی چند روز آینده تعیین خواهد شد.
این مقام آمریکایی همچنین از ادامه رایزنیها برای تهیه نقشهها و تعیین مناطق آزمایشی دیگر خبر داد و گفت روند مشخص کردن این مناطق همچنان در دست انجام است.