به گزارش ایلنا به نقل از النشره، یک مقام آمریکایی درباره روند گفت‌وگوهای لبنان و اسرائیل اعلام کرد که این مذاکرات وارد مرحله اجرای چارچوب توافق شده است.

وی افزود نخستین «منطقه آزمایشی» که قرار است اجرای این چارچوب از آن آغاز شود، طی چند روز آینده تعیین خواهد شد.

این مقام آمریکایی همچنین از ادامه رایزنی‌ها برای تهیه نقشه‌ها و تعیین مناطق آزمایشی دیگر خبر داد و گفت روند مشخص کردن این مناطق همچنان در دست انجام است.

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