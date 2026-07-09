رویترز: کاروان نظامیان روس در مالی هدف حمله قرار گرفت

به گزارش ایلنا، سه منبع امنیتی و یک سخنگوی گروهی مسلح به خبرگزاری رویترز گفتند کاروانی متشکل از نیروهای ارتش مالی و نیروهای «سپاه آفریقا» وابسته به روسیه، روز پنجشنبه در شمال مالی هدف حمله قرار گرفت.

به گفته یکی از این منابع، در این کاروان بیش از ۲۰۰ نیروی روس و بیش از ۱۰۰ نظامی ارتش مالی حضور داشتند. وی همچنین از حمله مشابهی به یک کاروان نظامی دیگر که اوایل هفته جاری عازم شمال مالی بود، خبر داد.

منابع یادشده اعلام کردند این کاروان در مسیر شهر «آنیفیس» در شمال مالی در حرکت بود که از ساعات اولیه صبح پنجشنبه هدف تیراندازی قرار گرفت و درگیری‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد.

در همین حال، سخنگوی «جبهه آزادی‌بخش آزواد» مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. با این حال، هنوز مشخص نیست «جماعت نصرة الاسلام والمسلمین» وابسته به القاعده نیز در این عملیات مشارکت داشته است یا خیر.

این دو گروه مسلح پیش‌تر نیز در چهارم ژوئیه با اجرای حملات هماهنگ، چندین موضع ارتش مالی را در نقاط مختلف این کشور هدف قرار داده بودند.

همچنین منابع امنیتی به رویترز گفتند که نیجر، همسایه و متحد مالی، در جریان این درگیری‌ها از ارتش مالی پشتیبانی هوایی کرده است.

مالی از سال ۲۰۱۲ تاکنون با شورش گروه‌های مسلح و افراط‌گرا در شمال این کشور روبه‌رو است و نیروهای «سپاه آفریقا» روسیه در سال‌های اخیر در چارچوب همکاری نظامی با دولت باماکو، از ارتش این کشور در مقابله با این گروه‌ها حمایت می‌کنند.

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