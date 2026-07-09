به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر با تکرار تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد ارتش این رژیم آمادگی دارد در صورت نیاز، حملات خود علیه ایران را با شدت بیشتری از سر بگیرد.

کاتس در مراسمی نظامی مدعی شد ارتش اسرائیل در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و در صورت ازسرگیری درگیری‌ها، با هدف بازگرداندن برتری هوایی و مقابله با آنچه «تهدیدات ایران» خواند، بار دیگر وارد عمل خواهد شد.

وی همچنین ادعا کرد: «اگر مجبور شویم بار دیگر وارد جنگ شویم، این کار را با قدرتی بیشتر انجام خواهیم داد؛ حتی اگر این به معنای حمله‌ای دیگر به ایران باشد.»

در همین مراسم، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به جنگ‌های اخیر، مدعی شد این درگیری‌ها ایران را تضعیف کرده است، اما در عین حال اذعان کرد که تقابل با تهران هنوز پایان نیافته است.

نتانیاهو با تکرار ادعاهای خود گفت: «محور ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری تضعیف شده و اسرائیل از هر زمان دیگری قدرتمندتر است.»

وی همچنین با اشاره به عملیات‌های هوایی رژیم صهیونیستی مدعی شد نیروی هوایی این رژیم توانایی دسترسی به هر نقطه‌ای، از یمن تا ایران، را دارد، اما در عین حال تاکید کرد که این کارزار نظامی هنوز به پایان نرسیده است.

گفتنی است، رژیم صهیونیستی پس از شکست‌های راهبردی در سال گذشته، در ماه ژوئن ۲۰۲۵ جنگی ۱۲ روزه را علیه ایران آغاز کرد و پس از آن نیز از ۲۸ فوریه، با همراهی آمریکا دور جدیدی از تجاوزات مشترک را علیه تهران کلید زد؛ اقدامی که تنها منجر به گسترش دامنه درگیری‌ها به سراسر منطقه خاورمیانه شده است.

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