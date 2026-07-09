منابع پاکستانی:
تماسهایی با ایران و آمریکا برای توقف حملات برقرار شده است
منابع پاکستانی گزارش دادند که میانجیها تماسهای تازهای با طرف ایرانی و آمریکایی برای توقف حملات نظامی و بازگشت به مذاکرات برقرار کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، منابع دولتی پاکستان امروز -پنجشنبه- به خبرگزاری آناتولی گفتند که پاکستان و قطر تماسهای تازهای با ایران و آمریکا برقرار کردهاند تا دو طرف حملات نظامی بیشتر را متوقف کرده و مطابق توافق به میز مذاکرات بازگردند.
یک منبع نزدیک به روند میانجیگری گفت: «پاکستان، همراه با قطر، با تهران و واشنگتن در تماس است تا دو طرف را متقاعد کند که به درگیریها پایان دهند و مطابق توافق به مذاکرات بازگردند».
این منابع همچنین اعلام کردند که پاکستان اطمینان دارد که با وجود از سرگیری درگیریها، تفاهمنامه اسلامآباد همچنان پابرجا خواهد ماند.
این منبع گفت: «آنچه اکنون در حال وقوع است، غیرمنتظره نیست، زیرا مسائل میان دو طرف ریشهدار و بسیار پیچیده است».
وی افزود: «با این حال، پاکستان اطمینان دارد که وضعیت کنونی به یک جنگ تمامعیار کشیده نخواهد شد. هر دو طرف بهخوبی درک میکنند که وقوع یک جنگ تمامعیار به نفع هیچ کدام از طرفین نیست».
این منبع همچنین اشاره کرد:«با توجه به ماهیت اختلافات میان دو طرف، نباید احتمال وقوع درگیریهای محدود بیشتر در آینده را منتفی دانست».